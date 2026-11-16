NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor einem Jahr abgeworfen

Am 16.11.2025 wurde das Amkor Technology-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Amkor Technology-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31.68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Amkor Technology-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.157 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Amkor Technology-Papiers auf 36.11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113.98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.98 Prozent vermehrt.

Am Markt war Amkor Technology jüngst 8.94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch