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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amkor Technology-Aktien verdienen können.
Am 16.11.2025 wurde das Amkor Technology-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Amkor Technology-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31.68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Amkor Technology-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.157 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Amkor Technology-Papiers auf 36.11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113.98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.98 Prozent vermehrt.
Am Markt war Amkor Technology jüngst 8.94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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