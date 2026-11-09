NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Amkor Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Amkor Technology-Aktie bei 11.19 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Amkor Technology-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 893.655 Amkor Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Amkor Technology-Papiers auf 32.82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29’329.76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 193.30 Prozent vermehrt.

Amkor Technology war somit zuletzt am Markt 8.15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch