NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Amkor Technology-Aktie statt. Der Schlusskurs der Amkor Technology-Anteile betrug an diesem Tag 26.79 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 37.327 Anteilen. Die gehaltenen Amkor Technology-Papiere wären am 07.08.2026 2’063.08 USD wert, da der Schlussstand 55.27 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106.31 Prozent angezogen.

Alle Amkor Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch