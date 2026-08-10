Amkor Technology Aktie 867805 / US0316521006
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Amkor Technology-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Amkor Technology-Aktie statt. Der Schlusskurs der Amkor Technology-Anteile betrug an diesem Tag 26.79 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 37.327 Anteilen. Die gehaltenen Amkor Technology-Papiere wären am 07.08.2026 2’063.08 USD wert, da der Schlussstand 55.27 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106.31 Prozent angezogen.
Alle Amkor Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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