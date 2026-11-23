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|Amkor Technology-Performance im Blick
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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Amkor Technology-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Amkor Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 27.73 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, hätte er nun 36.062 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2026 1’090.52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30.24 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9.05 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Amkor Technology betrug jüngst 7.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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