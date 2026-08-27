NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades AmeriServ Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3.07 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3’257.329 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 5.08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’547.23 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65.47 Prozent angezogen.

Der Marktwert von AmeriServ Financial betrug jüngst 84.05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch