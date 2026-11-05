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|Lukrativer AmeriServ Financial-Einstieg?
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05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AmeriServ Financial-Aktie Anlegern gebracht.
AmeriServ Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das AmeriServ Financial-Papier an diesem Tag bei 3.90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25.641 AmeriServ Financial-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 122.31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4.77 USD belief. Das entspricht einem Plus von 22.31 Prozent.
Der AmeriServ Financial-Wert an der Börse wurde auf 76.99 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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