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AmeriServ Financial Aktie 1234727 / US03074A1025

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Rentables AmeriServ Financial-Investment? 15.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in AmeriServ Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

AmeriServ Financial
4.54 USD 3.89%
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Am 15.10.2016 wurde die AmeriServ Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das AmeriServ Financial-Papier 3.31 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30.211 AmeriServ Financial-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (4.55 USD), wäre die Investition nun 137.46 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37.46 Prozent angezogen.

AmeriServ Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 73.95 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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