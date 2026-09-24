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America's Car-Mart Aktie 1401232 / US03062T1051

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Americas Car-Mart-Investment im Blick 24.09.2026 16:02:18

NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Americas Car-Mart-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

America's Car-Mart
1.65 USD -1.49%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Americas Car-Mart-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Americas Car-Mart-Aktie an diesem Tag 31.86 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hat, hat nun 3.139 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.24 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Papiers am 23.09.2026 auf 1.67 USD belief. Damit wäre die Investition um 94.76 Prozent gesunken.

Am Markt war Americas Car-Mart jüngst 14.16 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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