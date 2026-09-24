America's Car-Mart Aktie 1401232 / US03062T1051
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24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren Americas Car-Mart-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Americas Car-Mart-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Americas Car-Mart-Aktie an diesem Tag 31.86 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hat, hat nun 3.139 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.24 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Papiers am 23.09.2026 auf 1.67 USD belief. Damit wäre die Investition um 94.76 Prozent gesunken.
Am Markt war Americas Car-Mart jüngst 14.16 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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