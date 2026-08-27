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America's Car-Mart Aktie 1401232 / US03062T1051

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Performance unter der Lupe 27.08.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Americas Car-Mart-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Americas Car-Mart eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

America's Car-Mart
2.27 USD 2.71%
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Das Americas Car-Mart-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46.71 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 214.087 Americas Car-Mart-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 473.13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.21 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 95.27 Prozent vermindert.

Americas Car-Mart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20.36 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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