America's Car-Mart Aktie 1401232 / US03062T1051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance unter der Lupe
|
27.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Americas Car-Mart-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Americas Car-Mart eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Das Americas Car-Mart-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46.71 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 214.087 Americas Car-Mart-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 473.13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.21 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 95.27 Prozent vermindert.
Americas Car-Mart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20.36 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu America's Car-Mart Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Americas Car-Mart-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
24.08.26