Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Americas Car-Mart-Papier statt. Der Schlusskurs der Americas Car-Mart-Aktie betrug an diesem Tag 18.19 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Americas Car-Mart-Papier investiert hätte, hätte er nun 549.753 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2026 455.80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0.83 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95.44 Prozent verringert.

Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 7.28 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch