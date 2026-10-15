America's Car-Mart Aktie 1401232 / US03062T1051
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15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Americas Car-Mart-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Americas Car-Mart-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 37.79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Americas Car-Mart-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.646 Americas Car-Mart-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 3.60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.36 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 96.40 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Americas Car-Mart belief sich zuletzt auf 12.23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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