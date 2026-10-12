American Superconductor Aktie 27679720 / US0301112076
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Superconductor-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in American Superconductor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit American Superconductor-Anteilen statt. Der Schlusskurs der American Superconductor-Anteile betrug an diesem Tag 7.02 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Superconductor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1’424.501 American Superconductor-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 30.52 USD gerechnet, wäre die Investition nun 43’475.78 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 43’475.78 USD, was einer positiven Performance von 334.76 Prozent entspricht.
American Superconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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