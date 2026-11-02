NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Superconductor von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die American Superconductor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die American Superconductor-Anteile bei 18.24 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das American Superconductor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 548.246 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen American Superconductor-Aktien wären am 30.10.2026 14’830.04 USD wert, da der Schlussstand 27.05 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48.30 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von American Superconductor betrug jüngst 1.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch