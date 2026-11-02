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|Lohnender American Superconductor-Einstieg?
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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Superconductor von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen American Superconductor-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde die American Superconductor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die American Superconductor-Anteile bei 18.24 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das American Superconductor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 548.246 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen American Superconductor-Aktien wären am 30.10.2026 14’830.04 USD wert, da der Schlussstand 27.05 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48.30 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von American Superconductor betrug jüngst 1.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Superconductor Corp
Analysen zu American Superconductor Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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