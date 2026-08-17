American Superconductor Aktie 27679720 / US0301112076
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Superconductor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Superconductor-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden American Superconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die American Superconductor-Aktie bei 6.77 USD. Bei einem American Superconductor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.771 American Superconductor-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 471.49 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Papiers am 14.08.2026 auf 31.92 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 371.49 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von American Superconductor bezifferte sich zuletzt auf 1.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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