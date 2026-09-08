American Eagle Outfitters Aktie 660827 / US02553E1064
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust hätte eine American Eagle Outfitters-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in American Eagle Outfitters-Aktien verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurde die American Eagle Outfitters-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18.32 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.459 American Eagle Outfitters-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94.92 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 04.09.2026 auf 17.39 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 5.08 Prozent vermindert.
Der Marktwert von American Eagle Outfitters betrug jüngst 2.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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