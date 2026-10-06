NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Eagle Outfitters von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem American Eagle Outfitters-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das American Eagle Outfitters-Papier an diesem Tag 15.76 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das American Eagle Outfitters-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63.452 American Eagle Outfitters-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’149.11 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 05.10.2026 auf 18.11 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14.91 Prozent erhöht.

Am Markt war American Eagle Outfitters jüngst 3.04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch