NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Eagle Outfitters-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 18.08.2023 wurden American Eagle Outfitters-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15.88 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6.297 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 102.96 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 17.08.2026 auf 16.35 USD belief. Damit wäre die Investition um 2.96 Prozent gestiegen.

Alle American Eagle Outfitters-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch