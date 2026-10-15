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AMERCO Aktie 289939 / US0235861004

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AMERCO-Performance 15.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMERCO von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen AMERCO-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

AMERCO
51.50 EUR 3.41%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades AMERCO-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 29.21 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 342.316 AMERCO-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 14.10.2026 19’142.31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55.92 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 91.42 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete AMERCO eine Marktkapitalisierung von 10.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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