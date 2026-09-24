NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMERCO von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit AMERCO-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 57.30 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 174.520 AMERCO-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 10’746.95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61.58 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7.47 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete AMERCO eine Marktkapitalisierung von 12.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch