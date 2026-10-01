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AMERCO Aktie 289939 / US0235861004

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Lohnender AMERCO-Einstieg? 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMERCO-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in AMERCO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

AMERCO
54.00 EUR 0.00%
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Vor 3 Jahren wurde das AMERCO-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die AMERCO-Aktie letztlich bei 54.57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.833 AMERCO-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 110.26 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Anteils am 30.09.2026 auf 60.17 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10.26 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte AMERCO einen Börsenwert von 11.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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