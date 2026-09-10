AMERCO Aktie 289939 / US0235861004
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10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AMERCO-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurden AMERCO-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das AMERCO-Papier an diesem Tag 57.68 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.734 AMERCO-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 110.24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63.59 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 10.24 Prozent gleich.
AMERCO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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