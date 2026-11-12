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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen AMERCO-Investment gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das AMERCO-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28.51 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AMERCO-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.508 AMERCO-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 198.80 USD, da sich der Wert einer AMERCO-Aktie am 11.11.2026 auf 56.67 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98.80 Prozent gesteigert.
AMERCO war somit zuletzt am Markt 11.00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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