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29.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alliance Resource Partners LP-Investment von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Alliance Resource Partners LP-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Alliance Resource Partners LP-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Alliance Resource Partners LP-Papier letztlich bei 24.00 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 41.667 Alliance Resource Partners LP-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 26.56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’106.67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.67 Prozent vermehrt.
Alliance Resource Partners LP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alliance Resource Partners LP
Analysen zu Alliance Resource Partners LP
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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