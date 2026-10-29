NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alliance Resource Partners LP-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde die Alliance Resource Partners LP-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Alliance Resource Partners LP-Papier letztlich bei 24.00 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 41.667 Alliance Resource Partners LP-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 26.56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’106.67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.67 Prozent vermehrt.

Alliance Resource Partners LP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch