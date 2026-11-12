NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Alliance Resource Partners LP-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21.98 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Alliance Resource Partners LP-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.551 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 114.90 USD, da sich der Wert einer Alliance Resource Partners LP-Aktie am 11.11.2026 auf 25.25 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14.90 Prozent erhöht.

Alliance Resource Partners LP war somit zuletzt am Markt 3.23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch