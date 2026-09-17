NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Alliance Resource Partners LP-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Alliance Resource Partners LP-Papier bei 20.76 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 48.170 Alliance Resource Partners LP-Papiere. Die gehaltenen Alliance Resource Partners LP-Anteile wären am 16.09.2026 1’245.18 USD wert, da der Schlussstand 25.85 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24.52 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Alliance Resource Partners LP zuletzt 3.36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch