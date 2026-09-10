Alliance Resource Partners LP Aktie 884116 / US01877R1086
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10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Resource Partners LP-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alliance Resource Partners LP-Aktie Anlegern gebracht.
Am 10.09.2025 wurden Alliance Resource Partners LP-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 22.73 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.399 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (26.77 USD), wäre das Investment nun 117.77 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17.77 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Alliance Resource Partners LP belief sich jüngst auf 3.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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