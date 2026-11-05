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|Lohnendes Alliance Resource Partners LP-Investment?
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05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Das Alliance Resource Partners LP-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Alliance Resource Partners LP-Aktie an diesem Tag bei 24.74 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Alliance Resource Partners LP-Papier investiert hätte, hätte er nun 404.204 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Alliance Resource Partners LP-Anteile wären am 04.11.2026 10’177.85 USD wert, da der Schlussstand 25.18 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1.78 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Alliance Resource Partners LP belief sich jüngst auf 3.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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