NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Alliance Resource Partners LP-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20.08 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Alliance Resource Partners LP-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.980 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Alliance Resource Partners LP-Aktie auf 26.07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129.83 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29.83 Prozent zugenommen.

Am Markt war Alliance Resource Partners LP jüngst 3.30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch