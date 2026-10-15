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Alliance Resource Partners LP Aktie 884116 / US01877R1086

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Alliance Resource Partners LP-Investment im Blick 15.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Alliance Resource Partners LP-Einstiegs gewesen.

Alliance Resource Partners LP
25.16 USD 1.25%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Alliance Resource Partners LP-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23.10 USD. Bei einem Alliance Resource Partners LP-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 432.900 Alliance Resource Partners LP-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.10.2026 10’766.23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.87 USD belief. Das entspricht einem Plus von 7.66 Prozent.

Der Börsenwert von Alliance Resource Partners LP belief sich jüngst auf 3.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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