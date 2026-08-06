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Alliance Resource Partners LP Aktie 884116 / US01877R1086

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Performance unter der Lupe 06.08.2026 16:02:29

NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alliance Resource Partners LP-Aktien verdienen können.

Alliance Resource Partners LP
24.62 USD -2.73%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurde die Alliance Resource Partners LP-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 19.26 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51.921 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 1’318.80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25.40 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’318.80 USD entspricht einer Performance von +31.88 Prozent.

Alliance Resource Partners LP war somit zuletzt am Markt 3.31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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