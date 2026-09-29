NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Align Technology-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das Align Technology-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 673.06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Align Technology-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.149 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Align Technology-Anteile wären am 28.09.2026 21.54 USD wert, da der Schlussstand 145.00 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 78.46 Prozent verringert.

Am Markt war Align Technology jüngst 10.41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch