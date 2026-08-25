NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor 3 Jahren verloren

Am 25.08.2023 wurden Align Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Align Technology-Anteile bei 356.35 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Align Technology-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.806 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 447.99 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Papiers am 24.08.2026 auf 159.64 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 55.20 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Align Technology bezifferte sich zuletzt auf 11.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch