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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Align Technology-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren in Align Technology eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Die Align Technology-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Align Technology-Aktie bei 206.64 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.839 Align Technology-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 165.98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 803.23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19.68 Prozent verringert.
Der Align Technology-Wert an der Börse wurde auf 11.85 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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