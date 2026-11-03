NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Align Technology von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Align Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Align Technology-Aktie bei 86.08 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Align Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 116.171 Align Technology-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’905.44 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Papiers am 02.11.2026 auf 154.13 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 79.05 Prozent.

Der Börsenwert von Align Technology belief sich zuletzt auf 10.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch