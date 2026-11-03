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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Align Technology von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Align Technology-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Align Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Align Technology-Aktie bei 86.08 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Align Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 116.171 Align Technology-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’905.44 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Papiers am 02.11.2026 auf 154.13 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 79.05 Prozent.
Der Börsenwert von Align Technology belief sich zuletzt auf 10.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Align Technology Inc.
Analysen zu Align Technology Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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