Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Align Technology-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Align Technology-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Align Technology-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 144.94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.690 Align Technology-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Align Technology-Papiers auf 171.16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118.09 USD wert. Das entspricht einem Plus von 18.09 Prozent.
Align Technology war somit zuletzt am Markt 12.89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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