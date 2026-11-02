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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Akamai von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren in Akamai eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Akamai-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 105.27 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Akamai-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.950 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 92.72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 88.08 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -11.92 Prozent.
Zuletzt verbuchte Akamai einen Börsenwert von 13.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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