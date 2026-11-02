NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Akamai von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Akamai-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 105.27 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Akamai-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.950 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 92.72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 88.08 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -11.92 Prozent.

Zuletzt verbuchte Akamai einen Börsenwert von 13.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch