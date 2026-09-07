NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Akamai von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Akamai-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Akamai-Anteile bei 104.07 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.609 Akamai-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 105.22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’011.05 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 1.11 Prozent gleich.

Akamai wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15.14 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch