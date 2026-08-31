Akamai Aktie 899181 / US00971T1016
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Akamai-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden Akamai-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 79.13 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Akamai-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.264 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 107.47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135.81 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 35.81 Prozent.
Akamai wurde am Markt mit 15.46 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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