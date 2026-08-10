Akamai Aktie 899181 / US00971T1016
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Akamai-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Akamai-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 103.95 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Akamai-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.962 Anteilen. Die gehaltenen Akamai-Anteile wären am 07.08.2026 106.34 USD wert, da der Schlussstand 110.54 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.34 Prozent vermehrt.
Akamai erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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