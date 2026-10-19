Akamai Aktie 899181 / US00971T1016
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Akamai eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Akamai-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 56.62 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17.662 Akamai-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’550.87 USD, da sich der Wert einer Akamai-Aktie am 16.10.2026 auf 87.81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 55.09 Prozent.
Der Börsenwert von Akamai belief sich zuletzt auf 12.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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