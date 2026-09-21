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Akamai-Investment im Blick 21.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Akamai-Investment gewesen.

Akamai
90.21 CHF 6.21%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Akamai-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52.21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Akamai-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.915 Anteilen. Die gehaltenen Akamai-Aktien wären am 18.09.2026 200.19 USD wert, da der Schlussstand 104.52 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 100.19 Prozent angezogen.

Am Markt war Akamai jüngst 15.01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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