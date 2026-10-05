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Akamai Aktie 899181 / US00971T1016

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Akamai-Anlage unter der Lupe 05.10.2026 16:02:15

NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Akamai gewesen.

Akamai
89.50 CHF -2.92%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Akamai-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 105.66 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 94.643 Akamai-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (108.92 USD), wäre das Investment nun 10’308.54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +3.09 Prozent.

Jüngst verzeichnete Akamai eine Marktkapitalisierung von 15.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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