NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Agilysys von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Agilysys-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 110.41 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilysys-Aktie investiert, befänden sich nun 9.057 Agilysys-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 957.43 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Papiers am 12.10.2026 auf 105.71 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 4.26 Prozent.

Alle Agilysys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch