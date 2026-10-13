Agilysys Aktie 1680840 / US00847J1051
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Agilysys von vor einem Jahr bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Agilysys-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Agilysys-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 110.41 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilysys-Aktie investiert, befänden sich nun 9.057 Agilysys-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 957.43 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Papiers am 12.10.2026 auf 105.71 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 4.26 Prozent.
Alle Agilysys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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