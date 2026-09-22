Agilysys Aktie 1680840 / US00847J1051
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Agilysys von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Agilysys-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Agilysys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 66.55 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Agilysys-Aktie investierten, hätten nun 15.026 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Agilysys-Papiers auf 100.25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’506.39 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50.64 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Agilysys eine Börsenbewertung in Höhe von 2.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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