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Agilysys Aktie 1680840 / US00847J1051

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Lukrativer Agilysys-Einstieg? 01.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Agilysys-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Agilysys
97.50 EUR -2.50%
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Vor 5 Jahren wurden Agilysys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 57.04 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Agilysys-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17.532 Agilysys-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 116.41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2’040.85 USD wert. Mit einer Performance von +104.08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Agilysys eine Börsenbewertung in Höhe von 3.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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