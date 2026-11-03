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|Lohnender Agilysys-Einstieg?
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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Agilysys-Aktien gewesen.
Am 03.11.2016 wurden Agilysys-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9.13 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hat, hat nun 109.529 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 117.98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’922.23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’192.22 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Agilysys betrug jüngst 3.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Agilysys Inc.
Analysen zu Agilysys Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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