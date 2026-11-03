NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 10 Jahren eingefahren

Am 03.11.2016 wurden Agilysys-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9.13 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hat, hat nun 109.529 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 117.98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’922.23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’192.22 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Agilysys betrug jüngst 3.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch