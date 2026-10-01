NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ADTRAN von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit ADTRAN-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das ADTRAN-Papier bei 18.81 USD. Bei einem ADTRAN-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.316 ADTRAN-Aktien. Die gehaltenen ADTRAN-Anteile wären am 30.09.2026 36.34 USD wert, da der Schlussstand 6.84 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 36.34 USD entspricht einer negativen Performance von 63.66 Prozent.

ADTRAN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 558.64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch