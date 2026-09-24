NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine ADTRAN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 24.09.2023 wurde das ADTRAN-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das ADTRAN-Papier 8.26 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1’210.654 ADTRAN-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ADTRAN-Papiers auf 7.11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’607.75 USD wert. Das entspricht einem Minus von 13.92 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ADTRAN eine Börsenbewertung in Höhe von 593.48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch