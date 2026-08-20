NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor einem Jahr eingebracht

Das ADTRAN-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8.41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ADTRAN-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.898 ADTRAN-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 8.01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95.30 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4.70 Prozent verringert.

ADTRAN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 659.60 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch