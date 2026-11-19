Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ADTRAN-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 5.55 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 180.180 Anteilen. Die gehaltenen ADTRAN-Anteile wären am 18.11.2026 852.25 USD wert, da der Schlussstand 4.73 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14.77 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete ADTRAN eine Marktkapitalisierung von 377.16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch